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Buğdaylı ıspanak çorbası

Buğdaylı ıspanak çorbası tarifi

Malzemeler
• 1 diş sarımsak
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 kabak
• 1 su bardağı haşlanmış buğday
• 3 su bardağı tavuk suyu
• 1 demet ıspanak
• 4-5 dal taze fesleğen
• Tuz
• Karabiber
• 200 ml krema
Servis için:
• Çırpılmış krema

Hazırlanışı:
1- Ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Küp doğradığınız kabağı ilave edip, kabaklar hafif yumuşayıncaya kadar sotelemeye devam edin. Haşlanmış buğday ve tavuk suyunu ekleyip kaynatın.
2- Çorba kaynamaya başlayınca ince kıydığınız ıspanak, fesleğen, tuz ve karabiberi ilave edip kısık ateşte pişirin. Tüm sebzeler tamamen yumuşadığında kremayı ekleyin.
3- Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Servis kaselerine paylaştırıp üzerini çırpılmış krema ile süsleyerek sıcak servis yapın.

*Lezzet dergisinden alınmıştır.

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