Buğdaylı ıspanak çorbası tarifi

Malzemeler

• 1 diş sarımsak

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 kabak

• 1 su bardağı haşlanmış buğday

• 3 su bardağı tavuk suyu

• 1 demet ıspanak

• 4-5 dal taze fesleğen

• Tuz

• Karabiber

• 200 ml krema

Servis için:

• Çırpılmış krema



Hazırlanışı:

1- Ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Küp doğradığınız kabağı ilave edip, kabaklar hafif yumuşayıncaya kadar sotelemeye devam edin. Haşlanmış buğday ve tavuk suyunu ekleyip kaynatın.

2- Çorba kaynamaya başlayınca ince kıydığınız ıspanak, fesleğen, tuz ve karabiberi ilave edip kısık ateşte pişirin. Tüm sebzeler tamamen yumuşadığında kremayı ekleyin.

3- Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Servis kaselerine paylaştırıp üzerini çırpılmış krema ile süsleyerek sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.