Bulgur çorbası
6 kişilik
30 dakika
Malzemeler
� 2 kahve fincanı bulgur
8 su bardağı et suyu
1 çorba kaşığı domates salçası
Tuz
1 soğan
�2 sivri biber
Toz kırmızıbiber �
2 çorba kaşığı sıvı yağ �
1 çorba kaşığı un �
1-2 dal maydanoz
Hazırlanışı
Soğan ve sivri biber temizlenip kıyılır. Sıvı yağ bir tencerede ısıtılıp, soğan kavrulur. Biberler eklenip 4-5 dakika daha kavrulur. Tencereye un ilave edilip pembeleşinceye
kadar kavrulur. Sulandırılmış salça ve et suyu da eklenir. Ocakta bir taşım kaynatılıp bulgur ilave edilir. 15 dakika daha kaynatılır ve ocaktan alınır. Tuz ve biber eklenir. Kıyılmış
maydanozla süslendikten sonra çorba sıcak sıcak servis edilir.