Bulgur çorbası

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6 kişilik 30 dakika

Malzemeler

 2 kahve fincanı bulgur

8 su bardağı et suyu

1 çorba kaşığı domates salçası

Tuz

1 soğan

2 sivri biber

Toz kırmızıbiber 

2 çorba kaşığı sıvı yağ 

1 çorba kaşığı un 

1-2 dal maydanoz



Hazırlanışı

Soğan ve sivri biber temizlenip kıyılır. Sıvı yağ bir tencerede ısıtılıp, soğan kavrulur. Biberler eklenip 4-5 dakika daha kavrulur. Tencereye un ilave edilip pembeleşinceye

kadar kavrulur. Sulandırılmış salça ve et suyu da eklenir. Ocakta bir taşım kaynatılıp bulgur ilave edilir. 15 dakika daha kaynatılır ve ocaktan alınır. Tuz ve biber eklenir. Kıyılmış

maydanozla süslendikten sonra çorba sıcak sıcak servis edilir.