Bulgur dolgulu biberler

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4 kişilik -

Malzemeler

2 dolmalık kırmızıbiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

85 gr ince bulgur

50 ml sıcak sebze suyu

1 çay kaşığı bal

1 limonun rendelenmiş kabuğu

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

1 su bardağı yoğurt

1 domates

2 yemek kaşığı limon suyu

Yarım çay bardağı kuru üzüm



Hazırlanışı:

Bulguru geniş bir kaseye alın. Sıcak sebze suyu, bal ve limon suyunu ekleyin. üzerine kapak kapatarak 15 dakika bekletin. Rendelenmiş limon kabuğu, rendelenmiş sarımsak ve kıyılmış maydanozu karıştırın. 1 yemek kaşığı kadarını yoğurda ekleyip kalanını bulgura ekleyin ve karıştırın. Domatesi küçük küp şeklinde doğrayarak ekleyin. üzümleri ilave edin. Biberleri enine ortadan ikiye kesip karışımı içlerine paylaştırın. üzerlerine zeytinyağı gezdirip 190 dereceye ayarlı fırında 30-35 dakika pişirin. Yoğurt ile birlikte servis yapın.