Bulgur pilavı tarifi
Malzemeler;
1 soğan
25 g tereyağı
1 domates
3 sivri biber
3 su bardağı et suyu
1.5 su bardağı başakbaşı bulgur
Tuz
Karabiber
Nane
Hazırlanışı;
Yemeklik doğradığınız soğanı tereyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Küp doğradığınız domates ve biberleri ilave edin. Sürekli karıştırarak 2-3 dakika daha sotelemeye devam edin. Et suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Et suyu kaynayınca bulguru ekleyin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp bulgurlar yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
*Lezzet dergisinden alınmıştır.