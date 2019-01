Bulgur pilavı tarifi

Malzemeler;

1 soğan

25 g tereyağı

1 domates

3 sivri biber

3 su bardağı et suyu

1.5 su bardağı başakbaşı bulgur

Tuz

Karabiber

Nane



Hazırlanışı;

Yemeklik doğradığınız soğanı tereyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Küp doğradığınız domates ve biberleri ilave edin. Sürekli karıştırarak 2-3 dakika daha sotelemeye devam edin. Et suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Et suyu kaynayınca bulguru ekleyin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp bulgurlar yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.