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Bulgur pilavı

Bulgur pilavı tarifi

Malzemeler;
1 soğan
25 g tereyağı
1 domates
3 sivri biber
3 su bardağı et suyu
1.5 su bardağı başakbaşı bulgur
Tuz
Karabiber
Nane

Hazırlanışı;
Yemeklik doğradığınız soğanı tereyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Küp doğradığınız domates ve biberleri ilave edin. Sürekli karıştırarak 2-3 dakika daha sotelemeye devam edin. Et suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Et suyu kaynayınca bulguru ekleyin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp bulgurlar yumuşayıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.

*Lezzet dergisinden alınmıştır.

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