Bulgurlu avokado salatası tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı haşlanmış nohut

100 g lor peyniri

1 kırmızı turp

Yarım demet maydanoz

1 limon

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Sıcak su



Hazırlanışı:

İnce bulguru kaseye alın. Sadece ıslatacak kadar sıcak suyu üzerine gezdirip bir kapakla kasenin üzerini kapatın. Turbu ince halka şeklinde dilimleyin. Maydanozları iri kıyın. Lor peynirini çatalla ezin. Avokadonun kabuklarını soyup üçgen parçalar şeklinde doğrayın. Nohut, lor peyniri, kırmızı turp, maydanoz ve avokadoyu ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi bir kasede çırpıp salatanın üzerine gezdirip harmanlayın. Servis yapın.