Bulgurlu biber dolması

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Bulgurlu dolmayı denediniz mi?

6 kişilik -

Malzemeler

6 dolmalık yeşil biber (büyük boy)

30 gr tereyağı

1 soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı kuru üzüm

2 yemek kaşığı kıyılmış taze nane

1 yumurta sarısı

Tuz

Karabiber

Taze nane yaprakları



Hazırlanışı:

Fırını 200 derecede ısıtın. Dolmalık biberleri kopmayacak şekilde uzunlamasına kesin. Saplarını ve çekirdeklerini çıkarın. 15 gr tereyağını tavada eritin. Soğanı minik küpler şeklinde doğrayın ve kısık ateşte tereyağında kavurun. Yumuşayıncaya kadar pişirin. 1 su bardağı suyu bir tencerede kaynatın. Kalan tereyağını ve tuzu ekleyip ocağın üzerinden alın. Bulguru ekleyin ve karıştırıp tencerenin kapağını kapatın. 5-10 dakika bekletin. Bulgur şiştiğinde, kavrulmuş soğan, kuru üzüm ve kıyılmış naneyi ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Yumurta sarısını ekleyip karıştırın. İç harcı biberlerin içine doldurun. Biberleri yağlanmış fırın kabına dizin. 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.