Bulgurlu ve peynirli biber dolması
Bulgurlu ve peynirli biber dolması tarifi
8 kişilik
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Malzemeler
8 dolmalık yeşil biber
2 su bardağı ince bulgur
4-5 dal taze soğan
Yarım su bardağı rendelenmiş mozarella peyniri
Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
Tuz
Karabiber
Kızartmak için
Ayçiçek yağı
Üzeri için
Yarım su bardağı rendelenmiş çedar peyniri ve taze kaşar peyniri
Hazırlanışı
Dolmalık yeşil biberlerinin üst kısımlarından kapak olacak şekilde kesin. çekirdeklerini temizleyin. Ayçiçek yağında hafif kızartın. İnce bulgurun üzerine kaynar su ilave edip şişmeye bırakın. Şişen bulgurun içine sıcakken ince kıydığınız taze soğan, rendelenmiş mozarella peyniri, rendelenmiş parmesan peyniri, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Bulgurlu iç harcı haşlanan biberlerin içine doldurun. üzerine rendelenmiş çedar ve kaşar peyniri karışımından serpip önceden ısıtılmış 200 derece fırında çedar peyniri eriyene kadar pişirin. Kestiğiniz kapakları üzerine kapatıp sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.