Bulgurlu ve peynirli biber dolması

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Bulgurlu ve peynirli biber dolması tarifi

8 kişilik -

Malzemeler

8 dolmalık yeşil biber

2 su bardağı ince bulgur

4-5 dal taze soğan

Yarım su bardağı rendelenmiş mozarella peyniri

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Tuz

Karabiber

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Üzeri için

Yarım su bardağı rendelenmiş çedar peyniri ve taze kaşar peyniri



Hazırlanışı

Dolmalık yeşil biberlerinin üst kısımlarından kapak olacak şekilde kesin. çekirdeklerini temizleyin. Ayçiçek yağında hafif kızartın. İnce bulgurun üzerine kaynar su ilave edip şişmeye bırakın. Şişen bulgurun içine sıcakken ince kıydığınız taze soğan, rendelenmiş mozarella peyniri, rendelenmiş parmesan peyniri, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Bulgurlu iç harcı haşlanan biberlerin içine doldurun. üzerine rendelenmiş çedar ve kaşar peyniri karışımından serpip önceden ısıtılmış 200 derece fırında çedar peyniri eriyene kadar pişirin. Kestiğiniz kapakları üzerine kapatıp sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.