Cacık bardaklar tarifi

Malzemeler:

2 bardak az yağlı yoğurt

1 büyük salatalık

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı taze dereotu

50 gr ufalanmış yağsız beyaz peynir



Hazırlanışı:

Sarımsağı ezin ve yoğurtla karıştırın. Salatalığı ister soyarak ister kabuklarıyla rendeleyin ve diğer malzemelerle birlikte yoğurtla karıştırın. Kalan salatalıkları ortadan ikiye hatta çok büyükse üçe bölün. Kabak gibi oyarak içlerini boşaltın, yoğurt karışımına ekleyin. Hazırladığınız karışımı salatalıkların içine doldurun ve servis edin.