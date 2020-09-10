Şef Müge Ergül'den hafif ekşimsi bir lezzet

Malzemeler

4 enginar

250 gr çağla

1 çay bardağı zeytinyağı

2 limonun suyu

2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 soğan

2 su bardağı su



Hazırlanışı

Enginarları tencereye yerleştirin. Soğanları gelişigüzel bir şekilde kesip soğanların üzerine koyun. Çağlaları yıkayıp ayıkladıktan sonra içindeki çekirdek kısımlarını çıkartıp tencereye ekleyin. Ayrı bir kapta tuz, şeker, su, karabiber, zeytinyağı ve limon suyunu bir çırpma teli yardımıyla iyice karıştırın ve tencereye dökün. Yüksek ateşte kaynadıktan sonra altını en kısığa getirip yaklaşık 40 dakika boyunca pişirmeye devam edin. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.