Çerkes tavuğu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

"Akşama ne pişirsem?" diyenler için bir öneri!

6 kişilik -

Malzemeler

1 bütün tavuk

1 soğan

1 orta boy haşlanmış patates

Sosu için

500 ceviz içi

4 dilim bayat ekmek içi

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı dövülmüş kişniş

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için

Acı kırmızı toz biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Tavuğu büyük bir tencerede haşlayın. Etleri kemiklerden sıyırıp küçük parçalara ayırın. Ceviz içlerine bayat ekmeği, dövülmüş sarımsağı ve baharatları ekleyip karıştırın. Yavaşça tavuk suyu ekleyip mutfak robotunda ezin. Bir miktar zeytinyağı ekleyin. Boza kıvamına gelene kadar mutfak robotunda karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız sosa tavuk etini ekleyerek karıştırın. Zeytinyağı ve kırmızı biberi tavada ısıtın. Ceviz parçaları ve biberli zeytinyağıyla süsleyerek servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



