Cevizli fıstıklı köfte tarifi
Malzemeler:
500 g dana kıyma
4 yumurta
Yarım çay bardağı su
3 su bardağı ufalanmış bayat ekmek içi
1 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi
Yarım çay bardağı dolmalık fıstık
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 su bardağı un
Kızartmak için:
1 su bardağı Ayçiçek yağı
Bezelyeli sos için:
400 g haşlanmış bezelye
200 ml kutu krema
2 diş sarımsak
1 soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz, karabiber
1çay kaşığı muskat rendesi
Hazırlanışı:
Kıymanın üzerine suyu ekleyerek bir sos tenceresinde suyunu çekinceye kadar soteleyin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuyan kıymayı ekmek içi, çırpılmış yumurta, ceviz, dolmalık fıstık, karabiber ve tuz ekleyerek yoğurun. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın. Elinizle bastırarak hafif yassılaştırın. Unu geniş bir kaba alın ve yuvarladığınız köfteleri unlayın. Köfteler bittikten sonra, süzgece alarak fazla unlarını silkeleyin. Zeytinyağını ısıtın. Köfteleri pembeleşinceye kadar kızartın.