Cevizli fıstıklı köfte tarifi

Malzemeler:

500 g dana kıyma

4 yumurta

Yarım çay bardağı su

3 su bardağı ufalanmış bayat ekmek içi

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi

Yarım çay bardağı dolmalık fıstık

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 su bardağı un

Kızartmak için:

1 su bardağı Ayçiçek yağı

Bezelyeli sos için:

400 g haşlanmış bezelye

200 ml kutu krema

2 diş sarımsak

1 soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber

1çay kaşığı muskat rendesi



Hazırlanışı:

Kıymanın üzerine suyu ekleyerek bir sos tenceresinde suyunu çekinceye kadar soteleyin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuyan kıymayı ekmek içi, çırpılmış yumurta, ceviz, dolmalık fıstık, karabiber ve tuz ekleyerek yoğurun. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın. Elinizle bastırarak hafif yassılaştırın. Unu geniş bir kaba alın ve yuvarladığınız köfteleri unlayın. Köfteler bittikten sonra, süzgece alarak fazla unlarını silkeleyin. Zeytinyağını ısıtın. Köfteleri pembeleşinceye kadar kızartın.