Yapımı kolay, görünümü harika fırında cevizli mantarlı patlıcan

Malzemeler:

2 adet patlıcan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

200 g mantar

1/2 soğan

1 diş sarımsak

2 dal taze kekik

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1/4 çay kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber

2 adet ceviz



Hazırlanışı:

Patlıcanları hafif diri kalacak şekilde ocakta ya da fırında közleyin. Derin bir tavada ince doğranmış mantarları, soğanı, sarımsağı ve baharatları zeytinyağı ile yüksek ateşte soteleyin. Patlıcanların ortasını açıp, mantar karışımını içine doldurun. 200 deredede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıkan patlıcanların üzerine ceviz rendeleyerek servis edebilirsiniz.



* Formsante dergisinden alınmıştır.