Cevizli sebze salatası tarifi

Malzemeler:

250 gr beyaz lahana

50 gr ceviz içi

100 gr arpacık soğanı

Tuz

2 havuç

Yarım çay bardağı zeytinyağı

300 ml sebze veya tavuk suyu

400 gr dondurulmuş bezelye



Hazırlanışı:

Sebze veya tavuk suyunu geniş bir tencereye alıp kaynatın. Tuzla tatlandırın. İri parçalar şeklinde kesilmiş havuçları ekleyip 3-4 dakika haşlayın. Lahana yapraklarını ilave edip 2 dakika daha haşlayın. Sebzeleri soğuk su dolu bir kaba alıp birkaç saniye bekletin ve suyunu süzün. Lahanaları ince parçalar şeklinde kesin. İri kıyılmış arpacık soğanlarını zeytinyağında birkaç dakika kavurun. Bezelye, havuç ve lahanayı ekleyip harmanlayın. Cevizi ilave edin.