Cevizli ve tulum peynirli salata tarifi
Malzemeler:
5~6 yaprak Yedikule marul
3~4 yaprak lolorosso
2 domates
1 salatalık
1 sivri biber
1.5 çay bardağı iri kırılmış ceviz
1 çay bardağı rendelenmiş tulum peyniri
Sosu için
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı nar ekşisi
Yarım limonun suyu
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
Nane
Üzeri için
Kızarmış ekmek dilimleri
Hazırlanışı:
Yedikule marul ve lolorossoyu iri doğrayıp bir servis kasesine alın. Küp doğradığınız domates, salatalık, sivri biber, kurutulmuş domates, ceviz ve tulum peynirini ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Kızarmış ekmek dilimleri ile süsleyerek servis yapın.