Cevizli ve tulum peynirli salata tarifi

Malzemeler:

5~6 yaprak Yedikule marul

3~4 yaprak lolorosso

2 domates

1 salatalık

1 sivri biber

1.5 çay bardağı iri kırılmış ceviz

1 çay bardağı rendelenmiş tulum peyniri

Sosu için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım limonun suyu

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Nane

Üzeri için

Kızarmış ekmek dilimleri



Hazırlanışı:

Yedikule marul ve lolorossoyu iri doğrayıp bir servis kasesine alın. Küp doğradığınız domates, salatalık, sivri biber, kurutulmuş domates, ceviz ve tulum peynirini ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Kızarmış ekmek dilimleri ile süsleyerek servis yapın.