Çiğ sebze makarnası tarifi
Malzemeler:
80 g kabak
80 g balkabağı
80 g havuç
Ev yapımı vegan pesto sos
Mikro filizler (opsiyonel)
Hazırlanışı:
Tüm sebzeleri spiral doğrayıcıdan geçirin. Spagetti şekline gelen sebzeleri büyük bir kaseye alıp pesto sos ile karıştırın. Servis ederken tercihe göre mikro filizler ya da çekirdekler ile süsleyin.
Vegan pesto sos
Malzemeler:
100 g fesleğen
120 g zeytinyağı
1 diş sarımsak
5 g tuz
10 g çam fıstığı
2 küp buz
Hazırlanışı:
Buz hariç bütün malzemeleri pürüzsüz olana kadar blender'dan geçirin. En son içine buzları atın ve son bir kez daha karıştırın.
* Formsante dergisinden alınmıştır.