Çiğ sebze makarnası tarifi

Malzemeler:

80 g kabak

80 g balkabağı

80 g havuç

Ev yapımı vegan pesto sos

Mikro filizler (opsiyonel)



Hazırlanışı:

Tüm sebzeleri spiral doğrayıcıdan geçirin. Spagetti şekline gelen sebzeleri büyük bir kaseye alıp pesto sos ile karıştırın. Servis ederken tercihe göre mikro filizler ya da çekirdekler ile süsleyin.



Vegan pesto sos

Malzemeler:

100 g fesleğen

120 g zeytinyağı

1 diş sarımsak

5 g tuz

10 g çam fıstığı

2 küp buz



Hazırlanışı:

Buz hariç bütün malzemeleri pürüzsüz olana kadar blender'dan geçirin. En son içine buzları atın ve son bir kez daha karıştırın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.

