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Çilekli dondurulmuş yoğurt

Çilekli dondurulmuş yoğurt tarifi

Malzemeler:
1 kase yoğurt
2 kase yıkanmış (ayıklanmış çilek)
3-4 tatlı kaşığı bal
Bir tutam limon kabuğu rendesi

Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin. Dondurucuya dayanıklı kapaklı bir kabın içine karışımı koyun ve ağzını kapatın. 2 saat sonra çıkarın ve bir kaşıkla iyice karıştırın. Sonra tekrar dondurucuya koyun. Her saatte bir dolaptan çıkarıp karıştırın ve dondurucuya geri koyun. Kremsi kıvama gelince servis edin ve hemen tüketin. Dilerseniz çilek taneleri ile birlikte servis edebilirsiniz.

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