Çıtır mezgit tarifi

Malzemeler:

2 orta boy fileto mezgit

1 su bardağı bayat, ufalanmış ekmek içi

1 tutam taze kekik

1 tutam biberiye

1 tutam tarhun

1 demet kuşkonmaz

10 yer elması

10 kiraz domates

1 limonun suyu

Zeytinyağı

Tuz, karabiber

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Kuşkonmazların kabuğunu soyup haşlayın. Yer elmalarının kabuğunu soyup ince dilimleyin. Domatesleri ortadan ikiye kesip büyük bir kaseye alın. Dilimlenmiş yer elmaları ve kuşkonmazları ekleyin. Limon suyu, zeytinyağı ve tuz, karabiber ekleyip harmanlayın. Ufalanmış ekmek içini geniş bir kaba alın. Kıyılmış kekik, biberiye ve tarhunu ekleyip karıştırın. Balıkları bu karışıma bulayın. Kızdırılmış ayçiçeği yağında balıkları kızartın. Kuşkonmaz salatasıyla birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.