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Çıtırlı pilav

 - kişilik   -
Malzemeler
450 gr yasemin pirinç
675 ml su
4 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 ölçü tel şehriye
1 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı
Tereyağı orta boy pilav tenceresinde eritin, su ve tuz ilave edin. Yıkanmış pirinci kaynayan suya atın, kısık ateşte kapağı kapalı olarak 10-15 dakika pişirin. Piştikten sonra tencere ile kapak arasına kağıt havlu koyuy, kapağını kapatarak 10 dakika demlenmeye bırakın. Şehriyeyi erimiş tereyağı ile kavurun, pilavın üzerine serperek servis edin.

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