Çıtırlı pilav

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- kişilik -

Malzemeler

450 gr yasemin pirinç

675 ml su

4 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 ölçü tel şehriye

1 yemek kaşığı tereyağı



Hazırlanışı

Tereyağı orta boy pilav tenceresinde eritin, su ve tuz ilave edin. Yıkanmış pirinci kaynayan suya atın, kısık ateşte kapağı kapalı olarak 10-15 dakika pişirin. Piştikten sonra tencere ile kapak arasına kağıt havlu koyuy, kapağını kapatarak 10 dakika demlenmeye bırakın. Şehriyeyi erimiş tereyağı ile kavurun, pilavın üzerine serperek servis edin.