Citrus soslu kereviz salatası

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Salata tarifi!

4 kişilik 20 dakika

Malzemeler

• 2-3 adet taze kereviz

• 1 adet kırmızı elma

• 1-2 yemek kaşığı ay çekirdeği

• 25-30 adet tercihen taze fındık

• 1 limon suyu, 1 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Citrus sos için;

• 1/2 adet greyfurt suyu

• 1/2 adet portakal suyu

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı elma sirkesi

• 1 tatlı kaşığı mayonez

• Portakal, greyfurt rendesi

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Kerevizleri soyun, bıçak veya mandolin ile halka halka dilimleyin. limonlu, tuzlu, zeytinyağlı suda yumuşayana kadar haşlayın. Daha sonra elmaları kabuklu olarak dilimleyin. Sos için tüm malzemeyi çırpın. Kereviz ve elma dilimlerini tabağa alın, hazırladığınız citrus sosu, çekirdeği ve fındığı ilave ederek servis edin.