Çöp kebabı

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Çöp kebabı tarifi...

4 kişilik -

Malzemeler

900 gr koyun but veya sırt eti

15 gr tereyağı

2 soğan

2 domates

400 gr patlıcan

100 gr dolmalık biber

75 gr tereyağı

Üzeri için

1 büyük domates

Tuz



Hazırlanışı:

Alacalı soyup iki parmak kalınlığında kestiğiniz patlıcanları yarım saat tuzlu suda bekletin. Patlıcanları 75 gr tereyağında kızartın. Aynı yağda dolmalık biberleri de kızartın. İri parçalar şeklinde doğranmış eti, 15 gr tereyağı, dörde bölünmüş soğanları, kabuklarını soyup küp doğranmış domatesi ve tuzu ekleyip kısık ateşte 45 dakika pişirin. Suyunu çekince patlıcanları, biberleri ve suyu ilave edin. Tencerenin kapağı kapalı olarak etler iyice yumuşayana yaklaşık 1 saat daha pişirin. Etleri kevgir ile suyunu süzerek bir kaba alın ve kalan sosu sonradan kullanmak üzere bir kenara ayırın. Sonrasında şişlere sırasıyla birer parça et, patlıcan ve biber dizerek malzemeler bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın ve şişleri bir tepsiye dizin. Üzerine halka kesilmiş domates ve tencerede kalan sosu hafif sulandırarak dökün ve fırında 15 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.