Sevdikleriniz ve kendiniz için çok havalı dana kaburga tarifi
Malzemeler:
Ön pişirme için
500 g dana kaburga
1 lt sebze suyu
1 adet havuç
1 adet soğan
1 adet defne yaprağı
1 dal biberiye
1 dal taze kekik
10 adet tane karabiber
Risotto için
80 g Arborio pirinç
3 adet kuşkonmaz
40 g soğan
1 diş sarımsak
25 g tereyağı
25 g parmesan peyniri
20 g zeytinyağı
200 ml sebze suyu
Sunum için
Cherry domates
Arpacık soğan
100 ml soya sosu
50 g bal
Hazırlanışı:
Tencerede kaburga ön pişirme malzemelerini ekleyip 4-5 saat kısık ateşte pişirin. Bir tavada risotto için soğanı ve sarımsağı zeytin yağında soteledikten sonra, Arborio pirincini ekleyip 5 dakika kavurun. Sebze suyunu 3 adımda ekleyip, pirinçler pişmeye yakın haşlanmış kuşkonmaz dilimlerini, tereyağı ve parmesanı ekleyin. Tabağa risottoyu, pişirilen kaburgayı ve bir yerde çektirilen soya sos ve bal ile hazırladığınız sosu kaburganın üzerine koyup, domates ve arpacık soğan ile süsleyip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.