Sevdikleriniz ve kendiniz için çok havalı dana kaburga tarifi

Malzemeler:

Ön pişirme için

500 g dana kaburga

1 lt sebze suyu

1 adet havuç

1 adet soğan

1 adet defne yaprağı

1 dal biberiye

1 dal taze kekik

10 adet tane karabiber

Risotto için

80 g Arborio pirinç

3 adet kuşkonmaz

40 g soğan

1 diş sarımsak

25 g tereyağı

25 g parmesan peyniri

20 g zeytinyağı

200 ml sebze suyu

Sunum için

Cherry domates

Arpacık soğan

100 ml soya sosu

50 g bal



Hazırlanışı:

Tencerede kaburga ön pişirme malzemelerini ekleyip 4-5 saat kısık ateşte pişirin. Bir tavada risotto için soğanı ve sarımsağı zeytin yağında soteledikten sonra, Arborio pirincini ekleyip 5 dakika kavurun. Sebze suyunu 3 adımda ekleyip, pirinçler pişmeye yakın haşlanmış kuşkonmaz dilimlerini, tereyağı ve parmesanı ekleyin. Tabağa risottoyu, pişirilen kaburgayı ve bir yerde çektirilen soya sos ve bal ile hazırladığınız sosu kaburganın üzerine koyup, domates ve arpacık soğan ile süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.