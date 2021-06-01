Pelin Uyar Haşhaş’tan dana kaburgalı papardella tarifi

Pelin Uyar Haşhaş'tan lezzetli mi lezzetli dana kaburgulı papardella tarifi ile karşınızdayız... Makalemizde tarif için gerekli malzemeleri, yapım aşamalarını ve sunum önerilerini bulabilirsiniz... Karşınızda Dana Kaburgalı Papardella

Hazırlayan: SELEN TANYERİ

Fotoğraf: SERHAT HOŞGÜL

Tarif: PELİN UYAR HAŞHAŞ/Kitchen Diaries

Hazırlama süresi: 20 dakika

Hazırlama: +6 veya 8 saat pişirme

Kaç kişilik: 4

MALZEMELER

1.5-2 kg kemikli dana kaburga

3 dilim doğranmış pastırma, isteğe bağlı

1.5 su bardağı kırmızı şarap ya da üzüm sirkesi

1/2 su bardağı et suyu

1 kg konserve domates, küp küp doğranmış

1 yemek kaşığı domates salçası

1 soğan

6 diş sarımsak, ince ezilmiş

3 adet kereviz sapı, ince doğranmış

1 havuç, ince doğranmış

2 dal taze kekik veya 1 yemek kaşığı kuru kekik

1 çorba kaşığı taze doğranmış adaçayı veya 1 tatlı kaşığı kurutulmuş adaçayı

1 tatlı kaşığı ezilmiş pul biber

8 yemek kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı taze rendelenmiş parmesan peyniri, kabuklarını saklayın

1 paket pappardelle veya tagliatelle makarna

Kaya tuzu

Karabiber



DANA KABURGALI PAPARDELLA TARİFİ YAPIM AŞAMALARI

Kaburgaları karabiber ile baharatlayın.

Pastırmayı büyük bir tavada orta ateşte gevrek hale gelene kadar yaklaşık 5 dakika pişirin.

Pastırmayı çıkarın. Fazla pastırma yağı varsa, 1 çorba kaşığı dışında hepsini boşaltın.

Kaburgaları ekleyin ve her iki taraftan kızartın.

Kaburgaları çıkarın ve pastırma ile birlikte bir döküm tencereye alın.

Parmesan kabuğu, şarap (ya da sirke), et suyu, domates, salça, soğan, sarımsak, kereviz, havuç, kekik, adaçayı, pul biber, 4 yemek kaşığı tereyağı, tuz ve karabiber ekleyin, 6-8 saat kısık ateşte pişirin.

Pişirdikten sonra kaburgaları çıkarın, ılımaya bırakın, ardından eti parçalayın ve kemiklerini, parmesan kabuğunu ve kekiği atın.

Kıyılmış ete, parmesanı ekleyin, sosla birlikte kenara alın.

Sıcak tutun.

Büyük bir tencerede tuzlu suyu kaynatın.

Makarnayı al dente kıvamda ambalaj talimatlarına göre pişirin.

Tavaya 4 yemek kaşığı tereyağını koyun ve haşlanmış makarnaları da ekleyip 1-2 dakika kadar soteleyin.

Sos ve makarnayı iyice karıştırın ve servis edin.

Dilerseniz üzerine burrata ile de servis edebilirsiniz.



SUNUM ÖNERİSİ: Makarna servisiniz için yassı geniş kase tercih edebilirsiniz.

PİŞİRME ÖNERİSİ: Döküm tencereniz yoksa, aynı işlemi 40-45 dakika düdüklü tencerede de pişirerek yapabilirsiniz. Bir başka seçenek de 180 dereceye ayarladığınız fırında, fırın tepsisinin üzerini alüminyum folyo ile kaplayıp 3-4 saat pişirmek.