Domates soslu bulgurlu pazı sarması
6 kişilik
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Malzemeler
1 çay bardağı ince bulgur
1 demet pazı
1 soğan
2 diş sarımsak
300 gr az yağlı kıyma
1 yemek kaşığı domates salçası
1/5 demet maydanoz
1/5 demet taze nane
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
Kimyon
Sosu için
4-5 rendelenmiş domates
Yarım yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı sıcak su
2 diş sarımsak
Yarım çay bardağı ayçiçek yağı
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Sosu için, ayçiçek yağını ısıtın. Yağ ısınınca rendelediğiniz sarımsağı, domatesleri ve salçayı ekleyip karıştırın. Üzerine 1 çay bardağı sıcak su ilave edin. Tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Pazı sarması için derin bir kaseye ince bulguru, kıymayı, rendelenmiş veya çok ince doğranmış soğanı, sarımsağı, domates salçasını, ince kıyılmış maydanozu, taze naneyi, baharatları ve tuzu ilave edip iyice yoğurun. Pazıların saplarını yapraklarından kesip ayırın. Yapraklarını kaynayan suda 1 dakika bekletip hemen alın. Süzgeçte sularının süzülmesini sağlayın. Pazı yapraklarının uç kısımlarına hazırladığınız harçtan paylaştırıp sarın. Pişmekte olan sosun üzerine dizin. Sarmaların üzerine tabak yerleştirin ve kısık ateşte pişirin. Sarmaları servis tabağına sosu ile birlikte alın. Servis yapın.