Domates soslu bulgurlu pazı sarması

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6 kişilik -

Malzemeler

1 çay bardağı ince bulgur

1 demet pazı

1 soğan

2 diş sarımsak

300 gr az yağlı kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

1/5 demet maydanoz

1/5 demet taze nane

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Kimyon

Sosu için

4-5 rendelenmiş domates

Yarım yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıcak su

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı ayçiçek yağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Sosu için, ayçiçek yağını ısıtın. Yağ ısınınca rendelediğiniz sarımsağı, domatesleri ve salçayı ekleyip karıştırın. Üzerine 1 çay bardağı sıcak su ilave edin. Tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Pazı sarması için derin bir kaseye ince bulguru, kıymayı, rendelenmiş veya çok ince doğranmış soğanı, sarımsağı, domates salçasını, ince kıyılmış maydanozu, taze naneyi, baharatları ve tuzu ilave edip iyice yoğurun. Pazıların saplarını yapraklarından kesip ayırın. Yapraklarını kaynayan suda 1 dakika bekletip hemen alın. Süzgeçte sularının süzülmesini sağlayın. Pazı yapraklarının uç kısımlarına hazırladığınız harçtan paylaştırıp sarın. Pişmekte olan sosun üzerine dizin. Sarmaların üzerine tabak yerleştirin ve kısık ateşte pişirin. Sarmaları servis tabağına sosu ile birlikte alın. Servis yapın.