Domates soslu palamut tarifi

Malzemeler:

4 domates

1.5 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

1 dal taze biberiye

1 dal taze kekik

100 g iri kırılmış ceviz

Yarım demet maydanoz

2 dilimlenmiş palamut

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Maskolin salata için:

1 paket Akdeniz yeşilliği

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı balzamik sirke

Tuz



Hazırlanışı:

Yıkayıp süzdüğünüz domateslerin kabuklarını soyun. Rondodan geçirip püre haline getirin. Domates püresini küçük bir tencereye aktarın. Tuz ve zeytinyağını ilave ederek suyunu çekinceye kadar pişirin. İnce kıydığınız yeşillikleri ve iri kırılmış cevizi ekleyip 1-2 dakika daha pişirerek ocaktan alın. Temizlenmiş palamut dilimlerini zeytinyağı ile yağlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20- 25 dakika pişirin. Yıkayıp süzdüğünüz Akdeniz yeşilliklerini salata kasesine alın. Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, balzamik sirke ve tuzu bir çatal yardımıyla iyice çırpın. Salatanızın üzerine gezdirin. Servis tabağına hazırladığınız domates sosunu yayın. Palamut dilimlerini yerleştirerek üzerine tekrar sostan gezdirin. Yanında maskolin salatayla birlikte servis yapın.