Domates soslu tereyağlı köfte
Deneyin!
6 kişilik
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Malzemeler
500 gr kuzu kıyma
2 diş sarımsak
3 dilim bayat ekmek içi
Karabiber
Kırmızı toz biber
Tuz
Ayçiçek yağı
Sosu için
3 domates
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 yemek kaşığı domates salçası
2 domates
4 sivri biber
Hazırlanışı:
Kıyma, kıyılmış sarımsak, ufalanmış ekmek içi ve baharatları bir kapta karıştırıp yoğurun. Parmak şeklinde köfteler hazırlayın. İri parçalar şeklinde kesilmiş sivri biber ve köfteleri ayçiçek yağında kızartın. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağını tavada ısıtın. Domates salçasını hafifçe kavurun. Küp doğranmış domates, kıyılmış sarımsak ve tuz ilave ederek kısık ateşte pişirin. Köfteleri dilimlenmiş domateslerle birlikte servis tabağına sıralayın. üzerine sosu gezdirin. Biberleri ekleyin. Servis yapın.
* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.