Domates soslu tereyağlı köfte

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6 kişilik –

Malzemeler

500 gr kuzu kıyma

2 diş sarımsak

3 dilim bayat ekmek içi

Karabiber

Kırmızı toz biber

Tuz

Ayçiçek yağı

Sosu için

3 domates

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 domates

4 sivri biber



Hazırlanışı:

Kıyma, kıyılmış sarımsak, ufalanmış ekmek içi ve baharatları bir kapta karıştırıp yoğurun. Parmak şeklinde köfteler hazırlayın. İri parçalar şeklinde kesilmiş sivri biber ve köfteleri ayçiçek yağında kızartın. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağını tavada ısıtın. Domates salçasını hafifçe kavurun. Küp doğranmış domates, kıyılmış sarımsak ve tuz ilave ederek kısık ateşte pişirin. Köfteleri dilimlenmiş domateslerle birlikte servis tabağına sıralayın. üzerine sosu gezdirin. Biberleri ekleyin. Servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

