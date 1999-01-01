Domatesli yeşil zeytinli dilim ekmek

Kahvaltı için sıra dışı bir lezzet!

4 kişilik -





MalzemelerYarım su bardağı çekirdeksiz yeşil zeytin150 g domates100 g sarı domates2 yemek kaşığı domates püresi1 yemek kaşığı dolmalık fıstık4 dilim kızarmış ekmek2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı1 yemek kaşığı limon suyuYarım demet maydanozTuzKarabiberÜzeri içinTaze kekikHazırlanışıZeytin, maydanoz, dolmalık fıstık, tuz ve karabiberi bir kaseye alarak karıştırın. Kızarmış ekmeklerin üzerine zeytinyağı ve domates püresi sürün. Domatesleri ince dilimleyip ekmeklerin üzerine yerleştirin. Hazırladığınız zeytinli karışımı da üzerine ilave edin. Taze kekik ile süsleyerek servis yapın.* Lezzet dergisinden alınmıştır.