Dondurulmuş meyveli yoğurt tarifi

Malzemeler:

250 g süzme yoğurt

200 g krema

1 tatlı kaşığı krem tartar

1.5 su bardağı orman meyvesi



Hazırlanışı:

Orman meyvelerini rondoda çekin. Bir kasede süzme yoğurt, krema ve krem tartarı iyice koyulaşana kadar çırpın. Orman meyvesini ekleyip karıştırın ve kapaklı bir kaba aktarıp spatula ile düzleştirin. Ağzı kapalı olarak derin dondurucuda en az 12 saat ya da bir gece bekletin. Dondurma kaşığı ile toplar çıkarın. Nane yapraklarıyla süsleyip kuplarda servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.