Dukan dostu kadınbudu köfte

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Dukan diyeti yapanlara özel bir tarif

1 kişilik -

150 g kıyma ile soğanı yağsız tavada kavurun. Kıymanın yağı yetmez ise bir miktar su kullanın. Tuzunu, baharatını damak zevkinize göre ayarlayın. Ocaktan alın. Biraz ılınınca kalan çiğ kıyma, yumurta akı ve yulaf kepeği ile iyice karıştırın. Tercih ettiğiniz baharatları ekleyin. Şekil verdiğiniz köfteleri çırpılmış 1 tam yumurtaya bulayıp hiç yağsız teflon tavaya koyun. Altı üstü yavaşça pişince spreyli yağdanlık kullanarak bir fıs zeytinyağı ile üzerini parlatıp servis yapın.