Eggs Florentine

Malzemeler:

1 yuvarlak kepekli sandviç ekmeği

Yarım demet kuzu ıspanak

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı sirke

2 yumurta

Hollandez sos için

2 yemek kaşığı beyaz şarap sirkesi

2 yemek kaşığı su

1 tatlı kaşığı tane beyaz biber

4 yumurta sarısı

250 g tereyağı

Yarım limonun suyu

Tuz

Karabiber

Üzeri için

Kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Sandviç ekmeğini ortadan ikiye kesip kızartın. Ispanakları iri kıyıp zeytinyağında hafif soteleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp ocaktan alın. Yumurtaları yapmak için bir sos tenceresinde suyu kaynatın sirke katıp yumurtayı kırın. Yumurtanın akı katılaşana kadar pişirip kevgir ile sudan çıkartın. Diğer yumurta için de aynı işlemi tekrarlayın. Hollandez sos için, sirke, su ve biber tanelerini bir tavaya alarak kaynama noktasına getirin. Ocağı kısıp bir dakika hafifçe kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Karışımı başka bir kaba aktarıp içine yumurta sarılarını ekleyerek çırpın. Bir sos tenceresinin yarısına kadar su doldurup kabı üstüne yerleştirin. Karışım kıvama gelene kadar çırpın. Eritilmiş tereyağını çırpmaya devam ederek çok yavaş ekleyin. Limon suyunu ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın. Bir servis tabağına üst üste olacak şekilde sırasıyla kızarmış sandviç ekmeği, sotelediğiniz kuzu ıspanak, poşe usulü pişirdiğiniz yumurtayı yerleştirin. Yumurtanın üzerine hollandez sos gezdirin. Kırmızı pul biberle tatlandırıp servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.