Elmalı crumble tarifi

Malzemeler:

2-3 adet aromalı elma (granny smith, macoun ya da empire vb.)

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekeri

50 g pikan cevizi

1/2 çay kaşığı tarçın

Biraz tuz, karanﬁl ve muskat

Hamur için:

30 g yulaf

45 g tam buğday unu

1 çay kaşığı tuz

50 g Hindistan cevizi yağı

25 g Hindistan cevizi şekeri



Hazırlanışı:

Hamurun tüm malzemesini mutfak robotunda karıştırın. İç dolgu için önce elmaları ince ince dilimleyin. Üzerine diğer dolgu malzemelerini ekleyin ve karıştırın. 23 cm çapında yuvarlak tart kalıbına önce iç dolgu malzemesini, üzerine de hamuru yayın. 180 derece fırında 45 dakika pişirin.







*Formsante dergisinden alınmıştır.