Elmalı esmer pirinç salatası tarifi

Malzemeler:

1.5 su bardağı haşlanmış esmer pirinç

Yarım çay bardağı kuru üzüm

Yarım çay bardağı kaju fıstığı

1 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı sert peynir rendesi

2 orta boy elma

1 yemek kaşığı limon suyu

Üzeri için

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi



Hazırlanışı:

Haşlanmış pirinci derin bir karıştırma kabına alın. Kuru üzüm, kaju fıstığı, bal ve peynir rendesini ekleyip karıştırın. Elmaları küp doğrayın ve limon suyuyla ovalayıp salataya ilave edin. Üzerini rendelenmiş limon kabuğu ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.