Elmalı esmer pirinç salatası tarifi
Malzemeler:
1.5 su bardağı haşlanmış esmer pirinç
Yarım çay bardağı kuru üzüm
Yarım çay bardağı kaju fıstığı
1 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı sert peynir rendesi
2 orta boy elma
1 yemek kaşığı limon suyu
Üzeri için
1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi
Hazırlanışı:
Haşlanmış pirinci derin bir karıştırma kabına alın. Kuru üzüm, kaju fıstığı, bal ve peynir rendesini ekleyip karıştırın. Elmaları küp doğrayın ve limon suyuyla ovalayıp salataya ilave edin. Üzerini rendelenmiş limon kabuğu ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.