Elmalı ve goudalı frittata tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı bebek ıspanak

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 soğan

1 elma

Üzeri için:

6 yumurta

80 ml süt

Yarım su bardağı rendelenmiş Gouda peyniri

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Bir tencereye su ilave ederek kaynatın. Yıkayıp süzdüğünüz bebek ıspanakları ince kıyarak ısıya dayanıklı bir kaba koyup kaynayan suyun üzerine yerleştirin. 1 dakika bekleterek ayrı bir kaba alın. Kağıt havlu ile nemini alarak kurutun. Hindistan cevizi yağını bir tavaya alıp ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp geniş bir kaba aktarın. Üzerine ince kıyılmış ıspanak ve küp doğradığınız elmaları ekleyip karıştırın. Hazırladığınız harcı yağladığınız muffin kalıplarına paylaştırın. Ayrı bir kapta yumurta, süt, peynir, tuz ve karabiberi karıştırın. Karışımı muffin kalıplarındaki harcın üzerine bölüştürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15- 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.