Enginar ve salsalı kuzu kebap

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4 kişilik 1 saat 45 dakika

Malzemeler

Yarım su bardağı yoğurt

1 adet sarımsak, dövülmüş

6 adet biberiye, sapları ile birlikte

Yarım tatlı kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı tam tahıllı hardal

1 yemek kaşığı kimyon

1 kg. kuzu but, küp şeklinde doğranmış



Salsa malzemeleri

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4 adet enginar kalbi, kabaca doğranmış

500 gr. kahverengi ya da portobello mantar, dilimlenmiş

4 çorba kaşığı kapari

4 çorba kaşığı maydanoz yaprağı

Tatlandırmak için tuz ve karabiber

16 adet taze defne yaprağı

4 sap taze fesleğen

3 limon, elma dilimi şeklinde kesilmiş



Hazırlanışı

Kuzu eti hariç tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın. Kuzuyu ekleyin ve diğer malzemelerle iyice kaplanana kadar karıştırın. En az bir saat dolapta bekletin. Salsa için, bir tavada tereyağını eritip zeytinyağını ekleyin, mantar ve enginarların rengi dönene kadar iyice kavurun. Ocağı kapatın, maydanoz ve kapariyi ekleyip karıştırın. Bir kenarda dinlenmeye bırakın. Fırını 200 dereceye ayarlayın. Marine edilmiş kuzu parçalarının aralarına defne yaprağı koyarak bir şişe dizin. Bir pişirme tepsisine alın ve 20 dakika kadar fırında pişirin. Sıcak olarak yanında limon ve fesleğen ile servis edebilirsiniz.