Enginar ve salsalı kuzu kebap
4 kişilik
1 saat 45 dakika
Malzemeler
Yarım su bardağı yoğurt
1 adet sarımsak, dövülmüş
6 adet biberiye, sapları ile birlikte
Yarım tatlı kaşığı tarçın
2 yemek kaşığı tam tahıllı hardal
1 yemek kaşığı kimyon
1 kg. kuzu but, küp şeklinde doğranmış
Salsa malzemeleri
3 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
4 adet enginar kalbi, kabaca doğranmış
500 gr. kahverengi ya da portobello mantar, dilimlenmiş
4 çorba kaşığı kapari
4 çorba kaşığı maydanoz yaprağı
Tatlandırmak için tuz ve karabiber
16 adet taze defne yaprağı
4 sap taze fesleğen
3 limon, elma dilimi şeklinde kesilmiş
Hazırlanışı
Kuzu eti hariç tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın. Kuzuyu ekleyin ve diğer malzemelerle iyice kaplanana kadar karıştırın. En az bir saat dolapta bekletin. Salsa için, bir tavada tereyağını eritip zeytinyağını ekleyin, mantar ve enginarların rengi dönene kadar iyice kavurun. Ocağı kapatın, maydanoz ve kapariyi ekleyip karıştırın. Bir kenarda dinlenmeye bırakın. Fırını 200 dereceye ayarlayın. Marine edilmiş kuzu parçalarının aralarına defne yaprağı koyarak bir şişe dizin. Bir pişirme tepsisine alın ve 20 dakika kadar fırında pişirin. Sıcak olarak yanında limon ve fesleğen ile servis edebilirsiniz.