Enginarlı kuru fasulye salatası tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı Kuru Fasulye

4 enginar kalbi

1 kırmızı soğan

4-5 kiraz domates

100 gr ezine peyniri

1/5 demet ince kıyılmış maydanoz

Sosu için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 diş ezilmiş sarımsak

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Kuru fasulyeyi bir gece önceden suda bekletin. Suyunu değiştirip yumuşayıncaya kadar haşlayın. Salata kasesine haşlanmış kuru fasulyeyi, dörde böldüğünüz domatesleri, enginar kalbini, yarım ay şeklinde doğradığınız soğanı, maydanozu ve küp şeklinde doğradığınız peyniri ekleyip harmanlayın. Sos için gerekli malzemeleri karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

