menu

close

menu

close

menu

close

Enginarlı rakula salatası

Enginarın tam zamanı!

 - kişilik   -
Enginarı ince ince doğrayın. Derin bir kabın içinde zeytinyağı ve limonla karıştın. Ardından rokaları ekleyin. İsteğe göre tuz serpin ve parmesan dilimleriyle süsleyerek servis edin.

En çok okunanlar

Son Eklenenler