Enginarlı ve bezelyeli pirinç pilavı

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Enginarlı ve bezelyeli pirinç pilavı tarifi...

6 kişilik -

Malzemeler

1 enginar

Yarım çay bardağı bezelye

Yarım su bardağı esmer pirinç

2 arpacık soğanı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı et suyu

15 gr tereyağı



Hazırlanışı:

Küp doğradığınız soğanları zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. İçerisine küp doğradığınız enginarı ekleyerek 2 dakika daha soteleyin. Bezelye ve pirinci ekleyerek karıştırın. Et suyu ve tereyağını ilave edip karıştırın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.