Erikli et yemeği tarifi
Malzemeler:
1 kg dana eti
250 ml su
45 gr tereyağı
150 gr ceviz içi
10 yemek kaşığı kızılcık suyu
200 gr kurutulmuş erik
Hazırlanışı:
Tereyağını büyük bir tavada eritin. İri parçalar şeklinde doğranmış dana etini ekleyerek kavurun. Su, ceviz ve kızılcık suyunu ilave ederek kısık ateşte 40 dakika pişirin. Kuru erikleri sıcak su dolu bir kasede bekletip yumuşamalarını sağlayın. Suyunu süzüp ete ekleyerek 10 dakika daha kısık ateşte pişirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.