Erikli et yemeği tarifi

Malzemeler:

1 kg dana eti

250 ml su

45 gr tereyağı

150 gr ceviz içi

10 yemek kaşığı kızılcık suyu

200 gr kurutulmuş erik



Hazırlanışı:

Tereyağını büyük bir tavada eritin. İri parçalar şeklinde doğranmış dana etini ekleyerek kavurun. Su, ceviz ve kızılcık suyunu ilave ederek kısık ateşte 40 dakika pişirin. Kuru erikleri sıcak su dolu bir kasede bekletip yumuşamalarını sağlayın. Suyunu süzüp ete ekleyerek 10 dakika daha kısık ateşte pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.