Eriğin lezzetini, enginarın hafifliği ile buluşturan erikli ve zeytinyağlı enginar tarifi

Malzemeler:

10 bebe enginar

1 kahve fincanı pirinç

10 arpacık soğan

1 çay bardağı portakal suyu

1 çay bardağı su

Yarım limonun suyu

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı sızma zeytinyağı

1 demet taze soğan

1 kase erik



Hazırlanışı:

Erikleri ikiye kesin, çekirdeklerini çıkartın. Arpacık soğanları boyuna ikiye kesin ve yaprak yaprak ayırın. Soğanları ve erikleri 2 yemek kaşığı zeytinyağlı ile birlikte kavurun. Enginarları tencereye yerleştirin. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci serpin. Enginarların yarısına gelecek şekilde suyu, zeytinyağının yarısını ve portakal suyunu dökün. Tuzu ve şekeri de serpin. Önce yüksek ateşte 5 dakika pişirin. Daha sonra ateşi kısın. 20 dakika sonra tencerenin kapağını açıp, doğranmış taze soğanı ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika daha pişirin. Enginarlar pişince ocaktan alın. İçinden tek tek alarak servis tabağına çanak olacak şekilde ters çevirip yerleştirin. Ortalarına malzemeleri paylaştırın. En son kalan sızma zeytinyağı gezdirin. Soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.