Esmer pirinç pilavı ve mercimek tarifi

Malzemeler:

2 çorba kaşığı doğranmış taze soğan

1 çorba kaşığı doğranmış maydanoz

1/2 çorba kaşığı kırmızı ve sarı biber (küçük küçük kesilmiş)

1/2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı pişmiş mercimek

1 su bardağı pişmiş esmer pirinç pilavı (sıcak olmalı)



Hazırlanışı:

Taze soğan, maydanoz ve biberleri kızgın bir tavada 2 dakika soteleyin. Mercimekleri ekleyin, iyice karıştırıp ateşten alın. Koni şeklinde bir fincanın ya da bardağın yarısını esmer pirinç pilavı ile kalanını ise mercimekle doldurun. Kabın şeklini alması için iyice bastırın, boşluklar kalmasın. 2-3 dakika kadar bekleyin. Ardından servis tabağına ters çevirerek sunum yapabilirsiniz.