Et schnitzel tarifi

Malzemeler:

4 parça dana eti bonfile

3 yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı beyaz şarap sirkesi

1 tatlı kaşığı karabiber

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Bonfileleri streç folyo arasında et döveceği ile inceltin. Tuz, karabiber, şarap sirkesi ile zeytinyağını karıştırın. Etleri 30 dakika marine edin. Bonfileleri una bulayıp fazla unun gitmesi için hafifçe silkeleyin. Yumurtaları çırpın. Unladığınız bonfileleri önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayın. Tavada ayçiçeği yağını ısıtın. Bonfilelerin her iki tarafını da kızartın. Kızarmış patatesle servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

