Etli barbunya
Etli barbunya tarifi
6 kişilik
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Malzemeler
1 soğan
4 diş sarımsak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
300 g parça kuzu eti
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
500 g barbunya
Tuz
Karabiber
3 su bardağı et suyu
Üzeri için
Kıyılmış maydanoz
Hazırlanışı:
Yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Etleri ilave edip birkaç dakika soteleyin. Salçaları ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Ayıklayıp yıkadığınız barbunya, tuz, karabiber ve et suyunu ekleyin. Barbunya ve etler yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin. Kıyılmış maydanozla süsleyip sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.