Etli barbunya

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Etli barbunya tarifi

6 kişilik -

Malzemeler

1 soğan

4 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

300 g parça kuzu eti

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

500 g barbunya

Tuz

Karabiber

3 su bardağı et suyu

Üzeri için

Kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı:

Yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Etleri ilave edip birkaç dakika soteleyin. Salçaları ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Ayıklayıp yıkadığınız barbunya, tuz, karabiber ve et suyunu ekleyin. Barbunya ve etler yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin. Kıyılmış maydanozla süsleyip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



