Etli biber dolması tarifi

Malzemeler;

500 g dolmalık biber

İç harcı için;

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı pirinç

Yarım çay bardağı ince bulgur

400 g orta yağlı kıyma

2 soğan

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı sumak ekşisi

Tuz

Nane

Kırmızı pul biber

Pişirmek için;

1 tatlı kaşığı biber salçası

4-5 diş sarımsak

1.5 su bardağı su



Hazırlanışı;

Yıkayıp süzdüğünüz biberlerin baş kısımlarını çıkartıp bir kenara ayırın. Çekirdeklerini temizleyin. İç harcı için tereyağı, yıkayıp süzdüğünüz pirinç, kıyma, rendelediğiniz soğan, su, salçalar, sumak ekşisi, tuz ve baharatları geniş bir kasede karıştırın. Hazırladığınız harcı biberlerin içlerine doldurun. Dolmaları yayvan bir tencereye dizin. Pişirmek için salçalar, su ve ezdiğiniz sarımsağı bir kasede karıştırın. Dolmaların üzerine gezdirip kısık ateşte 15-20 dakika pişirin. Biberler iyice yumuşayıp kıyma tamamen piştiğinde ocaktan alın. Sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.