Etli ekşili balkabağı
Etli ekşili balkabağı tarifi
4 kişilik
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Malzemeler
500 g kuzu kuşbaşı
500 g ayıklanmış balkabağı
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 soğan
4 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
Tuz
Karabiber
Nane
Nar ekşisi
Hazırlanışı
Etleri zeytinyağında pişirin. Piyazlık doğradığınız soğanları ve dilimlediğiniz sarımsakları ekleyip kavurmaya devam edin. Biber ve domates salçalarını ilave edin. Küp doğranmış kabak, nohut, su, tuz ve karabiberi ilave ederek pişirin. Servisten hemen önce nar ekşisi ve naneyi ilave edip sıcak olarak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.