Etli ekşili balkabağı

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Etli ekşili balkabağı tarifi

4 kişilik -

Malzemeler

500 g kuzu kuşbaşı

500 g ayıklanmış balkabağı

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 soğan

4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Nane

Nar ekşisi



Hazırlanışı

Etleri zeytinyağında pişirin. Piyazlık doğradığınız soğanları ve dilimlediğiniz sarımsakları ekleyip kavurmaya devam edin. Biber ve domates salçalarını ilave edin. Küp doğranmış kabak, nohut, su, tuz ve karabiberi ilave ederek pişirin. Servisten hemen önce nar ekşisi ve naneyi ilave edip sıcak olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

