Etli turp dolması

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4 kişilik -

Malzemeler

4 adet büyük boy turp

300 gr yağlı kıyma

1 soğan

3 diş sarımsak

1.5 çay bardağı pirinç

Maydanoz

Dereotu

Nane

1 çay bardağı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Turpları yıkayıp kurulayın ve alacalı soyun. Turpların içlerini ince bir oyacakla çıkarın. Bir kabın içinde pirinç, rendelenmiş soğan, kıyma, kıyılmış yeşillikleri ve arzu ettiğiniz baharatları ekleyip karıştırın. Zeytinyağı ekleyip bu iç harcı turpların içlerine doldurun. Tencereye dizip üzerine suyu ekleyin ve kapağı kapalı olarak 45 dakika pişirip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.