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Ev yapımı yoğurt

Malzemeler
1 litre süt
2 yemek kaşığı yoğurt

Hazırlanışı:
Sütü geniş bir tencerede kaynatın ve ılınmaya bırakın. Parmağınızın dayanacağı sıcaklığa geldiğinde sütten 1 kepçe alarak yoğurt ile çırpın ve tenceredeki süte yavaş yavaş ekleyerek tahta kaşıkla karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve her tarafını örtecek şekilde kalın bir örtü ile sarın. Sıcak bir yerde 8 saat kadar bekletin. Daha sonra örtüyü alarak tencereyi yine kapağı kapalı şekilde 24 saat buzdolabında bekletin. Ev yapımı yoğurdunuz hazır!

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