Ev yapımı yoğurt

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Malzemeler

1 litre süt

2 yemek kaşığı yoğurt



Hazırlanışı:

Sütü geniş bir tencerede kaynatın ve ılınmaya bırakın. Parmağınızın dayanacağı sıcaklığa geldiğinde sütten 1 kepçe alarak yoğurt ile çırpın ve tenceredeki süte yavaş yavaş ekleyerek tahta kaşıkla karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve her tarafını örtecek şekilde kalın bir örtü ile sarın. Sıcak bir yerde 8 saat kadar bekletin. Daha sonra örtüyü alarak tencereyi yine kapağı kapalı şekilde 24 saat buzdolabında bekletin. Ev yapımı yoğurdunuz hazır!

