Evde Lor peyniri yapımı

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Lor peynirini yapmak hiç zor değil!

Malzemeler

1 litre süt

5 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 çay kaşığı tuz





Hazırlanışı:

Sütü tabanı kalın olan bir çelik tencerenin içine doldurun. Sütü kabarcıklar çıkıncaya kadar hızlı ateşte ısıtın. Sütü ocaktan alıp sirkeyi ekleyin ve 1-2 dakika tahta kaşıkla karıştırın. Tencerenin üzerini bir mutfak beziyle kapatıp 3 saat bekletin. 3 saat sonra bir cam kasenin üzerine tel süzgeci yerleştirin. Süzgecin içine iki kat tülbent serin. Kesilmiş sütü tülbentin üzerine boşaltın. Peynirin suyunu 2 saat süreyle süzün. Tülbenti dört ucundan tutup kaldırın ve birleştirin. Tübenti üst kısmından sıkarak suyunu süzün. Buzdolabında 3-4 saat bekletip servis yapın.





* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.

