Ezine peynirli ve fesleğenli domates dolması tarifi

Malzemeler:

4 domates

150 g Ezine peyniri

30 g krema

2 dal taze fesleğen

20 g toz parmesan

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Domatesleri üst kısmından hafif kesip kaşık yardımı ile içlerini çıkarın. Bir kâsede Ezine peyniri, krema, taze fesleğen, tuz ve karabiberi karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı domateslerin içine doldurun. En son domateslerin üzerine toz parmesan serpip fırın tepsisine koyun. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt-üst ızgara modunda yaklaşık 15 dakika pişirin