Ezmeli salata tarifi

Malzemeler:

2 domates

1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yarım demet Akdeniz yeşilliği

2 çorba kaşığı kruton ekmek (Küp şeklinde kızartılmış ekmek)

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık



Hazırlanışı:

Domateslerin kabuklarını soyup rendeleyin. Kıyılmış maydanoz, nar ekşisi, nane ve zeytinyağını domatese ekleyip karıştırın. Akdeniz yeşilliklerini yıkayıp süzün. Dolmalık fıstık ve kruton ekmeği zeytinyağında kavurun. Servis kaselerine domatesli ezmeyi paylaştırın. Üzerlerine Akdeniz yeşilliklerini yayıp zeytinyağında kavrulmuş dolmalık fıstık ve kruton ekmeğini yeşilliklerin üzerine serpiştirin. Servis yapın.