Ezogelin çorbası gibi biraz farklı malzemelerden oluşan yöresel bir çorba tarifi...

Malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı tel şehriye

1 su bardağı pirinç

1.5 su bardağı pilavlık bulgur

1 yeşil biber

2 domates

1 defne yaprağı

1 kırmızı kapya biberi

3.5 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Yarım demet maydanoz



Hazırlanışı

Tereyağı ve zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Tel şehriyeyi ilave edip renkleri dönünceye kadar kavurun. Pirinç ve bulguru ekleyip 3-4 dakika daha kavurun. İnce kıydığınız biberler, rendelediğiniz domatesler ve defne yaprağını ekleyip karıştırın. Suyunu ilave edip tuz ve karabiberle tatlandırın. Kaynayana kadar yüksek ateşte pişirin. Kaynadıktan sonra altını kısın. Pilav demlendikten sonra servis tabağına alın. Maydanoz yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

