Fajita tarifi

Malzemeler:

150 g ince dövülmüş bonfile

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

1 soğan

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 dolmalık yeşil biber

1 dolmalık sarı biber

1 dolmalık kırmızıbiber

Servis için

Tortilla ekmeği



Hazırlanışı:

Bonfileleri jülyen doğrayıp zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızı pul biber ilave ettiğiniz bir kapta 30 dakika marine edin. Piyazlık doğradığınız soğanı tereyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. İri doğradığınız biberleri ve bonfileleri ilave edip etler yumuşayana kadar pişirin. Yanında tortilla ekmeği ile sıcak servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.