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Fajita

Fajita tarifi

Malzemeler:
150 g ince dövülmüş bonfile
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz 
Karabiber
Kırmızı pul biber
1 soğan
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 dolmalık yeşil biber
1 dolmalık sarı biber
1 dolmalık kırmızıbiber
Servis için
Tortilla ekmeği

Hazırlanışı:
Bonfileleri jülyen doğrayıp zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızı pul biber ilave ettiğiniz bir kapta 30 dakika marine edin. Piyazlık doğradığınız soğanı tereyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. İri doğradığınız biberleri ve bonfileleri ilave edip etler yumuşayana kadar pişirin. Yanında tortilla ekmeği ile sıcak servis yapın.


* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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